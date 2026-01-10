basket vittoria casalinga di reggio emilia su sassari in serie a

L’Unahotels Reggio Emilia ha ottenuto una vittoria casalinga contro la Dinamo Sassari, con il punteggio di 90-68, nell’anticipo della quindicesima giornata di Serie A. La squadra emiliana ha preso il comando fin dal primo quarto, chiudendo la partita con un margine di 22 punti. Con questa vittoria, Reggio Emilia si porta a +2 sulla zona retrocessione, consolidando la posizione in campionato.

L’Unahotels Reggio Emilia rispetta il fattore campo battendo la Dinamo Sassari per 90-68 nell’anticipo della quindicesima giornata andando a +2 sulla zona calda della classifica, grazie ad un primo quarto da 25-15 che ha indirizzato la partita sui binari giusti per gli emiliani. 15 punti di Brown e 14 di Williams per la Reggiana, con McGlynn top scorer per la Dinamo (14 punti) e 13 punti di Thomas – 9 punti equamente divisi tra Mezzanotte e Visconti. I sardi iniziano meglio il match (4-6), con Brown e Severini che danno un break di 5-0 a Reggio Emilia (11-6). Sassari accorcia dalla lunetta (13-10), con i biancorossi che riprendono a macinare gioco e punti per il +5 (17–12). 🔗 Leggi su Oasport.it

