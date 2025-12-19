Basket impresa OraSì al PalaCosta | i giallorossi superano l’Adamant Ferrara

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’OraSì Ravenna torna a brillare sul parquet del PalaCosta, conquistando una vittoria fondamentale contro l’Adamant Ferrara. In un derby appassionante, i giallorossi dimostrano carattere e determinazione, chiudendo il match con un punteggio di 83-68 e rafforzando la propria posizione in classifica. Un successo che conferma l’ottimo stato di forma della squadra e il grande entusiasmo che aleggia nel team.

© Ravennatoday.it - Basket, impresa OraSì al PalaCosta: i giallorossi superano l’Adamant Ferrara

L’OraSì Ravenna conquista una vittoria di grande importanza in uno dei derby proposti dal campionato, superando l’Adamant Ferrara con il punteggio di 83-68 nel posticipo della diciassettesima giornata di Serie B nazionale. Una prestazione solida e concreta da parte dei giallorossi che, nonostante. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

