BASKET Landini cerca gloria sul campo del Bra ’Golfo’ tasta il polso alla vicecapolista

La Gino Landini Lerici, squadra di basket che occupa la penultima posizione in classifica, domani alle 18 si recherà a Bra, in provincia di Cuneo, per affrontare la vicecapolista Abet. La partita rappresenta un’occasione importante per i liguri di misurare le proprie forze contro una delle prime della classe. La squadra ligure cerca punti preziosi in una trasferta impegnativa.

La Gino Landini Lerici, penultima, domani alle 18 viaggia alla volta di Bra (Cuneo) per sfidare l’Abet che la precede in classifica. Le altre partite in programma in C maschile sono: Piossasco-Chieri, Savigliano-Cus Torino, Chiavari-Teens Biella, Campus Piemonte-Novara, Cirié-Arona, My Basket Genova-5 Pari To, Next Biella-Ivrea e Teen Torino-Azimut-Vado. Gioca in casa invece la Golfo dei Poeti che ospita la Juvenilia Varazze vicecapolista in Divisione Regionale 1 maschile: si gioca oggi alle 18. Le altre gare dell’8ª giornata sono: Ardita Juve Genova-Riviera Imperia, Basket Pegli-Pgs Auxilium Genova, San Remo-Pro Recco, Cogoleto-Next Step Rapallo, Cus Genova-Seagulls Genova e Tigullio Sport Santa Margherita-Blue Sea Lavagna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

