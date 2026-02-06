Volley In Prima Divisione spareggio per il 4° posto Il Podenzana Tresana tasta il polso alla Pro Recco

Questa domenica il Podenzana Tresana affronta la Pro Recco in uno spareggio per il quarto posto nel campionato di Prima Divisione femminile. La partita si gioca in trasferta e potrebbe decidere molto in vista dei playoff. Le due squadre scendono in campo senza troppi fronzoli, concentrate a misurare le forze e a portare a casa i punti necessari.

E’ uno spareggio per il quarto posto quello che la 12ª giornata di campionato, di Prima Divisione femminile, Girone di Levante, riserva al Podenzana Tresana peraltro in trasferta. Le rossoblu sono infatti attese, alla Tensostruttura di Recco, da quella Pro che al momento divide con loro appunto la quarta posizione: si gioca domani alle ore 17. Arbitrano la gara Mancuso e Senesi. Metabolizzata nel frattempo la sconfitta per 3-1 in casa della vicecapolista Avis a Casarza Ligure (1625, 2517, 2521, 2512) la compagine podenzano-tresanesi medita il pronto riscatto. Ecco la fdormazione scenbsa in camnpo nell’ultimo impegno: con capitan Cuffini al palleggio e Lavarra opposta, al centro Bartoli e La Mattina, di banda Veronica Giannoni e Palladino con Tartaglia libero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Nel campionato di Prima Divisione femminile ligure, Podenzana Tresana ha ottenuto una vittoria netta contro Rainbow Spezia "B" con il punteggio di 3-0.

