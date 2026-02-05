Basket Donne A2 Giussano a Empoli perde a testa alta | Bicchiere mezzo pieno

Il Giussano ha combattuto, ma non è bastato. A Empoli, le ragazze della squadra lombarda sono uscite sconfitte per 65-50, anche se hanno dato il massimo in campo. Trentacinque minuti di buon basket non sono stati sufficienti a sfidare la forza dell’Empoli, che ha vinto con merito. Dopo la partita, le giocatrici hanno parlato di un risultato che lascia margini di miglioramento e di una squadra che non molla mai.

Trentacinque minuti di buon basket non sono bastati al Giussano per battere il forte Empoli, che si è imposto per 65-50. Molto bene Laura Valli in fase realizzativa e Magdalena Szajtauer in difesa. "Il punteggio finale non rende giustizia alla nostra prestazione – spiega coach Arturo Fracassa – negli ultimi tre minuti abbiamo mollato perchè non avevamo più gambe e fiato. Rispetto alla brutta gara disputata contro Torino abbiamo fatto dei grossi passi avanti. Finchè c’era energia ce l’abbiamo messa tutta, restando in scia alla nostre avvversarie. Al 35esimo eravamo ancora in partita sul -5, avendo ricucito più volte gli strappi nel punteggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Donne A2. Giussano a Empoli perde a testa alta: "Bicchiere mezzo pieno» Approfondimenti su Giussano Empoli Renate, fuori a testa alta: "Bicchiere mezzo pieno" Il Renate saluta la Coppa Italia con la testa alta. Basket serie B. Faenza e Ravenna, a fine anno il bicchiere è mezzo pieno Il girone d’andata del campionato di Serie B ha offerto una panoramica equilibrata per le squadre di Faenza e Ravenna. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Giussano Empoli Argomenti discussi: Basket Donne A2. Giussano a Empoli perde a testa alta: Bicchiere mezzo pieno; Focus Serie A2, i numeri della diciassettesima giornata; Serie A2 Femminile: la presentazione della diciassettesima giornata; Serie A2 Femminile, nel Girone A vincono le due di testa, nel B Matelica aggancia Villafranca. Basket femminile Serie A2. Giussano a Moncalieri. Debutta Chiara PolliniDopo il turno di riposo, in Serie A2 femminile torna a giocare il Giussano, che scenderà in campo domenica pomeriggio... Dopo il turno di riposo, in Serie A2 femminile torna a giocare il Giussano, che ... ilgiorno.it Serie A2 Femminile – La presentazione del 16°turno 2025-26Il programma della sedicesima giornata di Serie A2. Girone A Si parte alle 18 con la sfida tra Nuova Icom San Salvatore Selargius e Jolly Acli ... basketinside.com BFC Basket Femminile Conegliano facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.