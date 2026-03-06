Basket trasferta di fuoco per l' Unieuro | a Cividale con i dubbi sulle condizioni di Harper e Gaspardo

L'Unieuro Forlì si prepara a giocare una trasferta a Cividale, dopo aver ripreso il campionato dopo la pausa per le nazionali e in vista delle Final Four di Coppa Italia. La squadra affronta la partita con incertezze riguardo alle condizioni di due giocatori, Harper e Gaspardo, che sono usciti dal team durante la pausa. La partita rappresenta un impegno importante per la formazione.

Sabato sera l'anticipo della 30esima giornata. Coach Martino tra gli infortuni e la carica post-Brindisi: "Vogliamo ripartire dall'atteggiamento e dal desiderio di vincere" Torna in campo L'Unieuro Forlì dopo la pausa per le nazionali e prima di quella per la disputa delle Final Four di Coppa Italia. Con il dubbio sulle condizioni di Harper e Gaspardo, i biancorossi anticipano a Cividale la 30esima giornata di campionato. “Terza sfida stagionale contro Cividale, in trasferta, su un campo difficile, in un'atmosfera che conosciamo molto bene - afferma il coach Antimo Martino -. Stiamo lavorando al meglio con lo spirito... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Emergenza Unieuro, contro Brindisi senza Harper e Gaspardo. Coach Martino: "Daremo il massimo"

Harper e Stephens in cattedra. Gaspardo, che mira. Svolta Aradori

