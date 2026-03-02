Assaltato bancomat a Pietramontecorvino | banditi fanno saltare in aria lo sportello della Credem

A Pietramontecorvino, nel Foggiano, due uomini hanno fatto saltare in aria lo sportello bancomat della filiale Credem situata in piazza Martiri del Terrorismo. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e ha causato danni alla macchina, senza che si registrassero feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini sono in corso.