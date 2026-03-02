Assaltato bancomat a Pietramontecorvino | banditi fanno saltare in aria lo sportello della Credem
A Pietramontecorvino, nel Foggiano, due uomini hanno fatto saltare in aria lo sportello bancomat della filiale Credem situata in piazza Martiri del Terrorismo. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e ha causato danni alla macchina, senza che si registrassero feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini sono in corso.
Ennesimo assalto a bancomat nel Foggiano. Questa volta, a finire nel mirino dei malviventi è stato lo sportello Atm della filiale ‘Credem’ in piazza Martiri del Terrorismo, a Pietramontecorvino, sui Monti Dauni. Il fatto è successo intorno alle 4.30 di oggi, lunedì 2 marzo: in azione sarebbero. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Nuovo assalto a un bancomat sui Monti Dauni: colpita filiale Credem a PietramontecorvinoPIETRAMONTECORVINO - Ancora un’esplosione nella notte in provincia di Foggia. Questa volta nel mirino dei banditi è finito lo sportello bancomat della Credem a Pietramontecorvino, sui Monti Dauni. giornaledipuglia.com
Esplosione nella notte in comune Foggiano, assaltato altro bancomat(ANSA) - TROIA, 25 FEB - Una violenta esplosione si è verificata nel corso della notte a Troia, in provincia di Foggia, dove è stato assaltato lo sportello bancomat della filiale Unicredit in via Regi ... msn.com
Esplosione nella notte in comune Foggiano, assaltato altro bancomat facebook
Esplosione nella notte in comune Foggiano, assaltato altro bancomat. Ingenti i danni. Sindaco "potenziare presidi di sicurezza" #ANSA x.com