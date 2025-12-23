Cittadella il primo graffio di Amatucci | Gol che aspettavo ma conta la vittoria Ora possiamo crescere ancora
Il Cittadella ritrova il sorriso e la vittoria dopo tre gare senza successi, espugnando Argonzola con un netto 0-2 contro la Giana Erminio. A chiudere i conti, dopo il vantaggio firmato Cecchetto, è l’incornata vincente di Francesco Amatucci, bravo a inserirsi con i tempi giusti su un’azione. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
