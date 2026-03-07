Balboni in visita al canile della Lega del cane | Un punto di riferimento per il territorio

Il vicesindaco di Ferrara ha visitato il canile gestito dalla Lega del cane in via Gramicia, per controllare le condizioni della struttura e degli animali ospitati. Durante la visita, ha osservato lo stato delle aree dedicate ai cani e ha incontrato gli operatori che si occupano quotidianamente degli animali. La visita si è concentrata sulla verifica delle condizioni igieniche e di sicurezza del canile.

Il vicesindaco Balboni in visita al canile gestito dalla Lega del cane in via Gramicia a Ferrara, per verificare le condizioni della struttura e degli animali ospitati. Ad accoglierlo la presidente dell'associazione animalista Francesca Guglielmini, insieme agli operatori e ai volontari che quotidianamente si occupano della cura e dell'assistenza dei cani. Nel corso della visita il vicesindaco ha potuto parlare con i responsabili e con i volontari impegnati nella gestione del canile, approfondendo da vicino le attività svolte nella struttura. Il canile rappresenta infatti un punto di riferimento per numerosi Comuni della Provincia di Ferrara e anche per enti locali di altre province che hanno stipulato specifiche convenzioni con la Lega del cane.