Carabinieri la visita del Generale Corpo d’Armata Iacobelli | Militari punto di riferimento con gesti semplici

Il Generale Corpo d’Armata Iacobelli ha visitato la Caserma “Garibaldi” di corso Cavour, incontrando i vertici dell’Arma umbra. Un momento di confronto e riflessione sul ruolo dei militari, che si distingue per gesti semplici e vicinanza alla comunità. La visita sottolinea l’importanza del servizio quotidiano e della presenza delle forze dell’ordine come punto di riferimento per i cittadini.

© Perugiatoday.it - Carabinieri, la visita del Generale Corpo d’Armata Iacobelli: "Militari punto di riferimento con gesti semplici" Alla Caserma “Garibaldi” di corso Cavour ha fatto visita ai vertici dell'Arma umbra il Generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli, Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, con sede a Roma e con competenza sulle Legioni Carabinieri “Lazio”, “Marche”, “Sardegna”, “Toscana” e “Umbria”. Un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Il generale di Corpo d'Armata Galletta in visita al comando dei carabinieri della Liguria Leggi anche: Il generale di corpo d'armata Galetta in visita alla Pinetina: incontro con i ragazzi di Inter Special Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il generale di Corpo d'Armata Galletta in visita al comando dei carabinieri della Liguria; Il generale di corpo d'armata Masciulli in visita al comando Legione Abruzzo e Molise di Chieti; Visita del Comandante del Comando Interregionale Carabinieri “Podgora”, Generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli, alla Legione Carabinieri Sardegna. –; Carabinieri, la visita per lo scambio di auguri natalizi del comandante interregionale. Visita istituzionale del Generale Iacobelli ai Carabinieri della Toscana per gli auguri di Natale - Nella mattinata odierna il Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, Generale di Corpo d’Armata Aldo IACOBELLI, ha fatto visita al Comando Legione ... gonews.it

Carabinieri Chieti: visita Generale Masciulli e Medaglia Merito Civile - Il Generale visita il Comando Legione Carabinieri per lo scambio auguri e consegna la Medaglia d'Argento al Maresciallo Tamburro ... abruzzonews.eu

Il generale di Corpo d'Armata Galletta in visita al comando dei carabinieri della Liguria - Ha incontrato i comandanti provinciali di Genova e delle province liguri, dei sindacati e dell'Associazione nazionale carabinieri ... genovatoday.it

Visita a Pantelleria e Lampedusa del comandante generale dei carabinieri

Calabria News. . I Carabinieri della Legione Calabria hanno fatto visita ai piccoli ospiti del Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Presidio Ospedaliero “Ciaccio”, nonché del Reparto di Pediatria e di Chirurgia Pediatrica del Presidio Ospedaliero “”Pugliese - facebook.com facebook

I carabinieri e Babbo Natale hanno fatto visita ai bimbi del Regina Margherita. Un'iniziativa dei militari del comando provinciale di Torino e della tenenza di Settimo #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.