Carabinieri la visita del Generale Corpo d’Armata Iacobelli | Militari punto di riferimento con gesti semplici
Il Generale Corpo d’Armata Iacobelli ha visitato la Caserma “Garibaldi” di corso Cavour, incontrando i vertici dell’Arma umbra. Un momento di confronto e riflessione sul ruolo dei militari, che si distingue per gesti semplici e vicinanza alla comunità. La visita sottolinea l’importanza del servizio quotidiano e della presenza delle forze dell’ordine come punto di riferimento per i cittadini.
Alla Caserma "Garibaldi" di corso Cavour ha fatto visita ai vertici dell'Arma umbra il Generale di Corpo d'Armata Aldo Iacobelli, Comandante Interregionale Carabinieri "Podgora", con sede a Roma e con competenza sulle Legioni Carabinieri "Lazio", "Marche", "Sardegna", "Toscana" e "Umbria".
