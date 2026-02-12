Referendum Nordio | pensiamo di vincere ma ci inchineremo a volontà popolare

Questa mattina, il ministro Nordio ha detto che il governo pensa di vincere il referendum, ma si inchinerà alla volontà del popolo. Ha spiegato che i sondaggi sono complicati, perché considerano chi vuole votare e chi no. Alla fine, l’obiettivo è rispettare il risultato, qualunque sia.

Roma, 12 feb. (askanews) – "I sondaggi vengono vengono fatti con vari criteri, si tiene conto di chi vuole andare a votare, di chi non vuole andare a votare, le percentuali vengono calcolate sugli uni e sugli altri. Noi siamo fiduciosi. In ogni caso noi ci inchineremo alla volontà popolare che è sovrana, ma posso dire che pensiamo oltre che speriamo di vincerlo questo referendum. Siamo molto tranquilli". Lo ha detto ai cronisti il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, rispondendo, dopo aver concluso il suo intervento al question time in aula al Senato, a una domanda sui sondaggi che danno conto della rimonta del No nelle intenzioni di voto al referendum costituzionale sulla giustizia.

