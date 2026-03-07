Avellino 18 ammonimenti per violenza domestica | prevenzione e numeri della Questura per l’8 marzo

Nella settimana che precede l’8 marzo, la Questura di Avellino ha emesso 18 ammonimenti per violenza domestica, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 932013. Questi provvedimenti sono stati adottati nel mese precedente e mirano a prevenire comportamenti aggressivi all’interno delle famiglie. La Questura ha anche reso noti i numeri utili per segnalare situazioni di violenza durante la Giornata Internazionale della Donna.

Sicurezza e tutela: le azioni della Polizia di Stato irpina tra contrasto alla violenza di genere e lotta alla criminalità A firmare i provvedimenti è stato il Questore della Provincia di Avellino, nell'ambito dell'attività ordinaria di prevenzione e contrasto alla violenza di genere sul territorio irpino. Sedici avvisi orali e 38 fogli di via - La violenza contro le donne non è stata l'unico fronte su cui si è mossa la Questura. Il comunicato diffuso dall'Ufficio di Gabinetto riferisce che, nella medesima cornice temporale, sono stati emessi anche 16 provvedimenti di avviso orale e 38 misure di allontanamento con foglio di via obbligatorio, questi ultimi rivolti a soggetti con precedenti penali e di polizia per reati specifici: furti in abitazione, spaccio di sostanze stupefacenti e truffe ai danni di anziani. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

