Stalking e violenza domestica 25 ammonimenti in soli 3 mesi | denunce in aumento nel Foggiano

Sono 25 i provvedimenti di ammonimento emessi dal questore di Foggia, Alfredo D'Agostino, solo negli ultimi tre mesi, di cui 17 su istanza di parte, adottati ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 11 del 2009 e successive modificazioni ed altri 8 d’ufficio, adottati ai sensi dell'articolo 3 del D. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Donne perseguitate e maltrattate da compagni violenti: tre arresti a Lucera; Foggia, stretta dei Carabinieri: quattro arresti per violenza e stalking; Vibo Valentia: uomo ammonito dal Questore per stalking e violenze domestiche nei confronti dell’ex moglie.

