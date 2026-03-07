Autostrade il calendario degli interventi programmati e delle conseguenti chiusure

Il 9 e 10 marzo, sulla A13 Bologna-Padova, sono programmati lavori di manutenzione sulla segnaletica verticale. Durante queste operazioni, dalle 21:00 alle 5:00, la stazione di Terme Euganee sarà chiusa in entrambe le direzioni, sia in entrata che in uscita per chi arriva da Bologna. La chiusura interessa specificamente la tratta di ingresso e uscita dalla stazione.

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 marzo, sarà chiusa la stazione di Terme Euganee, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di.