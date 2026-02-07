Autostrada A13 il calendario degli interventi e della chiusure

Questa settimana sulla A13 Bologna-Padova ci saranno lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza. Dalle 21 di martedì 10 alle 5 di mercoledì 11 febbraio, la stazione di Monselice sarà chiusa in entrata e in uscita. Gli automobilisti devono pianificare percorsi alternativi e fare attenzione ai cartelli in zona.

Ancora interventi Sulla A13 Bologna-Padova. Quelli previsti per questa settimana per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 10 alle 5:00 di mercoledì 11 febbraio, sarà chiusa la stazione di Monselice, in entrata e in uscita. In alternativa, si.

