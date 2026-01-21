A13 cambia il calendario delle chiusure per interventi di manutenzione
Sulla A13 Bologna-Padova, è stata modificata la programmazione delle chiusure per interventi di manutenzione. In particolare, è stata annullata la chiusura dell’entrata della stazione di Terme Euganee in entrambe le direzioni, originariamente prevista dalle 21:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 gennaio. Si consiglia di verificare eventuali aggiornamenti prima di mettersi in viaggio.
