Terribile incidente a Caselle Torinese | auto si ribalta in un canale morto il conducente
Un incidente grave si è verificato nel pomeriggio a Caselle Torinese, dove un’auto si è ribaltata in un canale. Il conducente ha perso la vita sul colpo. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, ma per lui non c’era più niente da fare. Le forze dell’ordine stanno ancora accertando le cause dell’incidente.
Un terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, martedì 10 febbraio 2026, in via Mappano a Caselle Torinese. Un'auto è uscita di strada ribaltandosi in un canale a bordo carreggiata. I sanitari del 118 Azienda Zero, arrivati con le ambulanze e con l'elisoccorso, hanno provato a.🔗 Leggi su Torinotoday.it
