Terribile incidente a Caselle Torinese | auto si ribalta in un canale morto il conducente

Un incidente grave si è verificato nel pomeriggio a Caselle Torinese, dove un’auto si è ribaltata in un canale. Il conducente ha perso la vita sul colpo. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, ma per lui non c’era più niente da fare. Le forze dell’ordine stanno ancora accertando le cause dell’incidente.

