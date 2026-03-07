Aurora Ramazzotti racconta gli effetti dell' ovulazione sul cervello delle donne e conquista tutti

Aurora Ramazzotti ha condiviso un video in cui parla degli effetti dell'ovulazione sul cervello femminile. Nel video, descrive in modo diretto e ironico le contraddizioni, i pensieri assurdi e gli sbalzi di umore che molte donne sperimentano durante questa fase. La sua testimonianza ha ricevuto molta attenzione tra i suoi follower, che hanno apprezzato l’approccio realistico e senza filtri.

Luca Argentero: “Sono un papà presente. La spavalderia non mi appartiene. 'Avvocato Ligas'? Una serie innovativa" Cosa accade al cervello di una donna durante l'ovulazione? Ce lo spiega Aurora Ramazzotti che ha deciso di deliziare i suoi fan con un video divertentissimo in cui racconta, con grande onestà e ironia, tutte le contraddizioni, le follie, i pensieri assurdi e gli sbalzi di umore delle donne durante la fase di ovulazione. Ancora una volta la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti dimostra al pubblico tutto il suo talento da showgirl pubblicando sui social un video molto ironico dedicato, appunto, all'ovulazione. 🔗 Leggi su Today.it Gli effetti della luce blu sul cervello degli studentiMolti pediatri e ricercatori studiano da tempo come la tecnologia influisce sul cervello di bambini e ragazzi. Tutti gli effetti (anche sul governo) dell’addio di Vannacci alla Lega. Parla PanarariL’addio di Roberto Vannacci alla Lega segna la fine annunciata di un rapporto politico mai realmente integrato e apre una fase di profondo riassetto... Tutti gli aggiornamenti su Aurora Ramazzotti. Temi più discussi: Eros Ramazzotti e Alicia Keys Sanremo 2026: la commozione di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti; Alicia Keys ed Eros Ramazzotti cantano L'Aurora a Sanremo 2026. VIDEO; Aurora Ramazzotti dark lady alle sfilate (mentre papà Eros a Sanremo le dedica il duetto con Alicia Keys); Eros Ramazzotti e Max Pezzali, in arrivo il singolo Come nei film. Aurora Ramazzotti, figlia Eros Ramazzotti/ La complicità sul palco fa impazzire i fan: Amate i vostri figliEros Ramazzotti e la figlia Aurora hanno costruito un rapporto davvero speciale negli anni: l'ultima pazzia insieme durante un ... ilsussidiario.net Aurora Ramazzotti dark lady alle sfilate (mentre papà Eros a Sanremo le dedica il duetto con Alicia Keys)Aurora Ramazzotti ha seguito l'esibizione di papà Eros a Sanremo da casa, il motivo? Ha preferito rimanere a Milano per la Fashion Week: ecco cosa ha ... fanpage.it Tony Pitony, intervistato da Aurora Ramazzotti, ha affermato di volersi sbarazzare della maschera: "credo di aver fatto tutto quello che era possibile fare". @tonypitonyofficial - facebook.com facebook