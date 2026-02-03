Tutti gli effetti anche sul governo dell’addio di Vannacci alla Lega Parla Panarari

Vannacci lascia ufficialmente la Lega e subito si scatenano le reazioni. Il suo addio mette in crisi il partito e alza polemiche, mentre lui sceglie di andare via senza troppi giri di parole. In un breve commento, l’ex militare ha detto addio alla “Lega bella”, citando una canzone degli anarchici, anche se lui si distingue come unico anarchico tra i leghisti. La decisione di Vannacci apre una serie di riflessioni su come questa scelta possa influenzare il futuro del partito e la sua presenza nel panorama politico.

Addio Lega bella. Parafrasando la canzone degli anarchici, benché qui di anarchico ce ne sia solo uno (e non da quella parte). Ora, l'addio, cambia gli equilibri. Roberto Vannacci lascia il Carroccio e certifica la fine di un matrimonio politico che, fin dall'inizio, aveva il sapore dell'operazione tattica più che del progetto strategico. Una rottura che indebolisce Matteo Salvini, apre una nuova fase per il Carroccio e produce effetti a catena sul governo e sulla competizione a destra. Ne parliamo con Massimiliano Panarari, politologo e saggista, che legge questa uscita come l'epilogo annunciato di una storia politicamente incompatibile.

