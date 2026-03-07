Aumentano le immatricolazioni ma l' incertezza internazionale frena l' ottimismo

A febbraio 2026, il mercato automobilistico di Padova ha registrato un aumento dell’11,75% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, seguendo il trend positivo rilevato a livello nazionale. Tuttavia, le tensioni in Medio Oriente hanno portato a un aumento dei prezzi dei carburanti, creando incertezza tra gli operatori del settore. La situazione internazionale mantiene sotto pressione il settore automobilistico locale.

Massimo Ghiraldo, presidente dei concessionari auto di Confcommercio Padova, ha espresso forte preoccupazione per le ripercussioni della guerra in Iran con il costante aumento dei prezzi di benzina e gasolio Il mercato automobilistico di Padova registra una crescita dell'11,75% a febbraio 2026, allineandosi al trend positivo nazionale, ma le tensioni in Medio Oriente e il conseguente rincaro dei carburanti minacciano la ripresa del settore, secondo Confcommercio Padova. Nonostante il balzo, il bilancio del primo bimestre resta inferiore al 2019, rendendo cruciale la stabilità del contesto internazionale per il rinnovo del parco auto.

