Per gli artigiani modenesi nel 2026 prevale l' incertezza ma tra i più giovani c' è ottimismo
Nel 2026, gli artigiani modenesi si confrontano con un panorama caratterizzato da incertezze, secondo un'analisi della Cna locale. Tuttavia, tra i più giovani professionisti emerge un atteggiamento di ottimismo, che testimonia fiducia nelle potenzialità di crescita e innovazione del settore. Questa situazione evidenzia un equilibrio tra sfide e speranze, riflettendo le dinamiche attuali dell’artigianato nella provincia di Modena.
Le aspettative per il 2026 degli artigiani modenesi sono dominate dall'incertezza. Lo attesta un'analisi della Cna provinciale. Questo sentimento è infatti espresso dal 58% degli imprenditori con riferimento all'andamento della propria attività.Inoltre cresce la quota di coloro che prevedono. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Come sarà il 2026? Tra artigiani e piccole imprese regna l’incertezza
Leggi anche: Zelensky: ottimismo sull’accordo di pace, ma gli scontri tra Russia e Ucraina continuano
Per gli artigiani modenesi nel 2026 prevale l'incertezza, ma tra i più giovani c'è ottimismo; Le previsioni delle imprese per il 2026: prevale l’incertezza; CNA Modena, le previsioni delle imprese per il 2026: prevale l'incertezza; Appello Cisl al comune di Reggio: nel 2026 nuovo piano casa e nuova agenzia.
CNA Modena, le previsioni delle imprese per il 2026: prevale l’incertezza - È l’incertezza a dominare le aspettative in economia da parte di artigiani e piccole imprese per l’anno appena iniziato. sassuolo2000.it
Il CIM riapre le porte e inaugura un nuovo anno sempre al fianco dei nostri artigiani, con la stessa passione di sempre, consulenze qualificate e soluzioni professionali per ogni progetto. Pronti a costruire insieme nuovi risultati, tra colore, qualità e competenza. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.