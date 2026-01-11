Per gli artigiani modenesi nel 2026 prevale l' incertezza ma tra i più giovani c' è ottimismo

Nel 2026, gli artigiani modenesi si confrontano con un panorama caratterizzato da incertezze, secondo un'analisi della Cna locale. Tuttavia, tra i più giovani professionisti emerge un atteggiamento di ottimismo, che testimonia fiducia nelle potenzialità di crescita e innovazione del settore. Questa situazione evidenzia un equilibrio tra sfide e speranze, riflettendo le dinamiche attuali dell’artigianato nella provincia di Modena.

Le aspettative per il 2026 degli artigiani modenesi sono dominate dall'incertezza. Lo attesta un'analisi della Cna provinciale. Questo sentimento è infatti espresso dal 58% degli imprenditori con riferimento all'andamento della propria attività.Inoltre cresce la quota di coloro che prevedono. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

