La bassa stagione frena l' inflazione di Roma ma cibo e bevande aumentano ancora

Roma inizia a respirare grazie alla bassa stagione, che attenua l’inflazione, ma i prezzi di cibo e bevande continuano a salire. Una boccata d’ossigeno per i romani, anche se la città si conferma molto più cara rispetto all’anno scorso. La capitale resta una meta affascinante e complessa, tra costi in aumento e un’atmosfera che non smette di affascinare.

L’inflazione in Italia scende all’1,1%, ai minimi da inizio 2025 - Si riduce anche il tasso di crescita del carrello della spesa (+1,5% da +2,1%). milanofinanza.it

Inflazione, a novembre cala all'1,1% (ai minimi da gennaio): scendono i prezzi di frutta e verdura, ma la spesa per le famiglie resta in crescita - Ma secondo Codacons «la spesa annua delle famiglie segna un aumento di 360 euro sul 2024». msn.com

Cosa è linflazione

Chi ha detto che dicembre è bassa stagione in Armenia Oggi, 14 dicembre, tradizionale accensione delle luci di Natale a #yerevan. Decine di migliaia di persone erano in piazza con tantissimi stranieri da tutto il mondo ad ammirare lo spettacolo di Piazza d - facebook.com facebook

Altroconsumo, a Natale rincari su voli per la Sardegna +143% rispetto a bassa stagione. Da Milano o Roma per l'Isola spesa media di 266 euro #ANSA x.com

