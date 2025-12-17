La bassa stagione frena l' inflazione di Roma ma cibo e bevande aumentano ancora
Roma inizia a respirare grazie alla bassa stagione, che attenua l’inflazione, ma i prezzi di cibo e bevande continuano a salire. Una boccata d’ossigeno per i romani, anche se la città si conferma molto più cara rispetto all’anno scorso. La capitale resta una meta affascinante e complessa, tra costi in aumento e un’atmosfera che non smette di affascinare.
Una boccata d’ossigeno per i romani anche se la città si conferma molto più cara rispetto a un anno fa. L’inflazione a Roma è scesa, tra ottobre e novembre, dello 0,8% ma risulta più alta dell’1,1% rispetto a quella registrata un anno fa. Lo rileva il monitoraggio dell’indice dei prezzi al. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: L’inflazione frena a ottobre ma aumenta il caro vita. Secondo l’Unione nazionale consumatori le famiglie con due figli spenderanno mediamente 232 euro in più soltanto per il cibo
Leggi anche: Marcia su Roma, arriva Forza Nuova: “Si potrà fare il saluto romano”. Ma la famiglia Mussolini frena
Inflazione in frenata a novembre. Il carrello della spesa rallenta, ma sale comunque dell’1,5% anno su anno - Istat registra il livello più basso da gennaio, con prezzi alimentari in crescita dell'1,8% e frutta fresca in calo del 1,6% ... ilfattoquotidiano.it
L’inflazione in Italia scende all’1,1%, ai minimi da inizio 2025 - Si riduce anche il tasso di crescita del carrello della spesa (+1,5% da +2,1%). milanofinanza.it
Inflazione, a novembre cala all'1,1% (ai minimi da gennaio): scendono i prezzi di frutta e verdura, ma la spesa per le famiglie resta in crescita - Ma secondo Codacons «la spesa annua delle famiglie segna un aumento di 360 euro sul 2024». msn.com
Cosa è linflazione
Chi ha detto che dicembre è bassa stagione in Armenia Oggi, 14 dicembre, tradizionale accensione delle luci di Natale a #yerevan. Decine di migliaia di persone erano in piazza con tantissimi stranieri da tutto il mondo ad ammirare lo spettacolo di Piazza d - facebook.com facebook
Altroconsumo, a Natale rincari su voli per la Sardegna +143% rispetto a bassa stagione. Da Milano o Roma per l'Isola spesa media di 266 euro #ANSA x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.