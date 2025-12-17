La bassa stagione frena l' inflazione di Roma ma cibo e bevande aumentano ancora

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma inizia a respirare grazie alla bassa stagione, che attenua l’inflazione, ma i prezzi di cibo e bevande continuano a salire. Una boccata d’ossigeno per i romani, anche se la città si conferma molto più cara rispetto all’anno scorso. La capitale resta una meta affascinante e complessa, tra costi in aumento e un’atmosfera che non smette di affascinare.

la bassa stagione frena l inflazione di roma ma cibo e bevande aumentano ancora

© Romatoday.it - La bassa stagione frena l'inflazione di Roma ma cibo e bevande aumentano ancora

Una boccata d’ossigeno per i romani anche se la città si conferma molto più cara rispetto a un anno fa. L’inflazione a Roma è scesa, tra ottobre e novembre, dello 0,8% ma risulta più alta dell’1,1% rispetto a quella registrata un anno fa. Lo rileva il monitoraggio dell’indice dei prezzi al. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: L’inflazione frena a ottobre ma aumenta il caro vita. Secondo l’Unione nazionale consumatori le famiglie con due figli spenderanno mediamente 232 euro in più soltanto per il cibo

Leggi anche: Marcia su Roma, arriva Forza Nuova: “Si potrà fare il saluto romano”. Ma la famiglia Mussolini frena

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

bassa stagione frena inflazioneInflazione in frenata a novembre. Il carrello della spesa rallenta, ma sale comunque dell’1,5% anno su anno - Istat registra il livello più basso da gennaio, con prezzi alimentari in crescita dell'1,8% e frutta fresca in calo del 1,6% ... ilfattoquotidiano.it

bassa stagione frena inflazioneL’inflazione in Italia scende all’1,1%, ai minimi da inizio 2025 -  Si riduce anche il tasso di crescita del carrello della spesa (+1,5% da +2,1%). milanofinanza.it

bassa stagione frena inflazioneInflazione, a novembre cala all'1,1% (ai minimi da gennaio): scendono i prezzi di frutta e verdura, ma la spesa per le famiglie resta in crescita - Ma secondo Codacons «la spesa annua delle famiglie segna un aumento di 360 euro sul 2024». msn.com

Cosa è linflazione

Video Cosa è linflazione

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.