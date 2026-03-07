Atletica Fred Kerley squalificato per due anni | il rivale di Marcell Jacobs ha saltato tre controlli antidoping Cosa rischia ora

Fred Kerley, atleta statunitense noto per aver competuto contro Marcell Jacobs nelle finali olimpiche di Tokyo e Parigi, è stato squalificato per due anni dall’Athletics Integrity Unit. La decisione è arrivata dopo che l’atleta ha saltato tre controlli antidoping, portando alla sospensione che gli impedirà di partecipare a competizioni ufficiali fino al 2025. La squalifica riguarda le accuse legate alla mancata presenza ai controlli.

Il mondo dell’atletica leggera perde per due anni uno dei suoi protagonisti assoluti. Fred Kerley, lo sprinter statunitense che ha sfidato Marcell Jacobs nelle finali olimpiche di Tokyo e Parigi, è stato squalificato per due anni dall’Athletics Integrity Unit (AIU). La sanzione non scaturisce dalla positività a una sostanza specifica, ma dalla violazione delle norme sulla reperibilità (i cosiddetti whereabouts ): l’atleta ha saltato tre controlli antidoping in meno di un anno. I test a sorpresa. Il periodo sotto accusa va dall’11 maggio al 6 dicembre 2024. In tre diverse occasioni, i commissari incaricati dei test a sorpresa non sono riusciti a rintracciare il velocista texano negli orari e nei luoghi da lui stesso indicati nel sistema di reperibilità. 🔗 Leggi su Open.online

Fred Kerley squalificato per due anni! Fermato l’argento olimpico battuto da Jacobs. Correrà ai “Giochi per dopati”Scossone nell’atletica ai massimi livelli: Fred Kerley è stato squalificato per due anni per violazione della normativa antidoping relativa ai...

Leggi anche: Atletica, Mei: “Marcell Jacobs torna ad allenarsi con Paolo Camossi”

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fred Kerley.

Temi più discussi: Fred Kerley squalificato per due anni! Fermato l’argento olimpico battuto da Jacobs. Correrà ai Giochi per dopati; Doping: due anni a Fred Kerley! Ma potrebbe tornare per Los Angeles ’28; Fred Kerley squalificato per due anni! Fermato l’argento olimpico battuto da Jacobs Correrà ai Giochi per dopati.

Fred Kerley, il rivale di Jacobs squalificato due anni: si è proposto per le olimpiadi del dopingIl provvedimento per aver saltato tre controlli. Aveva espresso la volontà di partecipare agli ‘Enhanced Games', l’evento dove gli atleti non saranno squalificati se useranno sostanze vietate ... msn.com

Atletica, Fred Kerley squalificato per due anni: il rivale di Marcell Jacobs ha saltato tre controlli antidoping. Cosa rischia oraL'ex campione del mondo dei 100 metri è stato sanzionato per aver violato le norme sulla reperibilità. Rimarrà lontano dalle competizioni ufficiali fino all'11 agosto 2027. Intanto lui guarda agli Enh ... msn.com

Arriva la squalifica per Fred Kerley! Ora andrà agli Enhanced Games per battere il tempo di Bolt - facebook.com facebook

Fred Kerley squalificato per due anni! Fermato l’argento olimpico battuto da Jacobs. Correrà ai “Giochi per dopati” - x.com