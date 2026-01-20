Atletica Mei | Marcell Jacobs torna ad allenarsi con Paolo Camossi

Il presidente della FIDAL, Stefano Mei, ha annunciato che Marcell Jacobs riprenderà ad allenarsi con l’allenatore Paolo Camossi. La notizia segna un passo importante nel percorso di recupero e preparazione del campione olimpico, che ha ottenuto successi europei nei recenti appuntamenti di Monaco di Baviera e Roma. L’aggiornamento evidenzia l’attenzione della federazione italiana di atletica verso il ritorno in forma di Jacobs.

Roma, 20 gennaio 2026 – “Marcell Jacobs tornerà ad allenarsi con Paolo Camossi”. A dare l’annuncio è il presidente della FIDAL Stefano Mei, che sta seguendo da vicino il futuro agonistico del campione olimpico di Tokyo dei 100 metri e della 4×100, vincitore degli ultimi due ori europei dei 100 a Monaco di Baviera e Roma. Dopo due stagioni, si riunisce la coppia sportiva che ha segnato uno dei momenti più iconici dell’intera storia dell’atletica italiana nell’indimenticabile estate del 2021. “Sono fiero di poter annunciare questo ritorno – le parole del presidente Mei -. Jacobs è un patrimonio dello sport azzurro, ha ritrovato le motivazioni e può dare ancora tantissimo in pista, da qui alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, passando per gli Europei di Birmingham in agosto.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

