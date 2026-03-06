Fred Kerley squalificato per due anni! Fermato l’argento olimpico battuto da Jacobs Correrà ai Giochi per dopati

Fred Kerley, atleta noto per aver vinto l’argento olimpico, è stato squalificato per due anni a causa di violazioni delle norme antidoping sui Whereabouts Failures. La decisione riguarda le sue procedure di comunicazione sulle sue disponibilità per i controlli anti doping. Kerley non potrà partecipare a competizioni ufficiali durante il periodo di squalifica. La vicenda ha coinvolto anche l’atleta che ha battuto Kerley ai Giochi.

Scossone nell'atletica ai massimi livelli: Fred Kerley è stato squalificato per due anni per violazione della normativa antidoping relativa ai Whereabouts Failures. Il velocista statunitense non ha correttamente fornito la propria reperibilità per i controlli a sorpresa in tre occasioni nel giro di dodici mesi e così il Tribunale disciplinare ha fermato il 30enne fino all'11 agosto 2027, disponendo anche la cancellazione di tutti i risultati conseguiti tra il 6 dicembre 2024 e il 12 agosto 2025. A corollario, dovrà restituire anche i guadagni sportivi ottenuti negli ultimi quindici mesi e dovrà pagare 3.000 sterline di spese legali a World Athletics.