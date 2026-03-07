Atalanta-Udinese oggi in Serie A | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi alle 18:00 si gioca la partita tra Atalanta e Udinese alla New Balance Arena di Bergamo, valida per la 28ª giornata di Serie A 202526. La sfida si svolge in un sabato di marzo e vedrà le due squadre affrontarsi sul campo, con le probabili formazioni pronte per l’inizio del match. L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva.

I bergamaschi vogliono riprendere la corsa per un posto in Europa, i friulani cercano punti per rimanere tra le prime dieci della classifica La 28ª giornata di Serie A 202526 vedrà di fronte Atalanta e Udinese allo stadio New Balance Arena di Bergamo, sabato 7 marzo alle ore 18:00. L'Udinese ha vinto l'ultima sfida contro l'Atalanta in campionato, il 1° novembre 2025 per 1-0, e potrebbe riuscire a battere la Dea per due match consecutivi per la prima volta dal 2006, quando la serie arrivò a tre. I bergamaschi puntano a mettersi alle spalle il ko contro il Sassuolo, con il quale si è interrotta una striscia di nove risultati utili consecutivi; Palladino vuole ripartire a caccia di un posto in Europa.