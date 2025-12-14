Serie A oggi Udinese-Napoli | orario probabili formazioni e dove vederla
Oggi, domenica 14 dicembre, si disputa Udinese-Napoli, partita valida per la quindicesima giornata di Serie A. L'incontro si gioca al Bluenergy Stadium e rappresenta una sfida importante per le ambizioni di entrambe le squadre. Di seguito, orario, probabili formazioni e le modalità per seguire l'evento.
Il Napoli torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 14 dicembre, gli azzurri affrontano l'Udinese al Bluenergy Stadium in una delle partite della quindicesima giornata di campionato. La squadra di Conte arriva dal brutto ko in Champions contro il Benfica, mentre i bianconeri sono reduci dalla sconfitta contro il Genoa.
