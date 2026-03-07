Atalanta-Udinese 2-2 Scamacca salva i nerazzurri

Nella partita tra Atalanta e Udinese, terminata 2-2, Scamacca ha segnato il gol decisivo che ha evitato la sconfitta per i nerazzurri. La squadra di Bergamo ha ottenuto il punto necessario, mentre l'Udinese ha concluso la gara con un risultato di parità. La partita si è disputata a Bergamo il 7 marzo 2026.

Bergamo, 7 marzo 2026 - Se l'Atalanta delle Coppe convince, soprattutto in Champions League, quella versione campionato da qualche settimana sembra pagare un po' la stanchezza e quasi tirare il fiato: dopo la pesante sconfitta con il Sassuolo, arrivata nonostante una lunga superiorità numerica, i nerazzurri vanno sotto di due in casa contro l'Udinese, che segna nel primo tempo con Kristensen e nel secondo con Davis. Quando il palo dice di no a una tentativo da fuori di Scamacca la partita sembra stregata per la banda Palladino e soprattutto per il numero 9, che invece nel giro di 4' pareggia i conti con due colpi di testa, la specialità della casa.