Atalanta-Cagliari 2-1 doppio Scamacca regala il successo ai nerazzurri
L'Atalanta conquista una vittoria fondamentale contro il Cagliari grazie a una doppietta di Scamacca. La partita, decisa dall'attaccante nerazzurro, ha portato i tre punti alla squadra di Palladino, consolidando la posizione in classifica. Un incontro ricco di emozioni che testimonia l'importanza delle reti di Scamacca per il successo dei bergamaschi.
(Adnkronos) – Una doppietta di Scamacca regala all'Atalanta di Palladino tre punti importanti contro il Cagliari. I nerazzurri si impongono 2-1 sul Cagliari grazie ai due gol dell'attaccante. Non basta alla squadra di Pisacane la rete del momentaneo pareggio di Gaetano, a segno per la seconda partita consecutiva dopo la Roma. L'Atalanta sale a 19 . Periodicodaily.com
