assemblea sulla chiusura di via gramsci

Un'assemblea si è svolta per discutere la chiusura di via Gramsci, legata ai lavori per la costruzione della nuova Piazza della Repubblica. La modifica alla viabilità sarà temporanea e riguarda una delle zone più trafficate della città. La decisione è stata presa per consentire l’avanzamento dei lavori nel rispetto delle tempistiche previste. La riunione ha coinvolto residenti, commercianti e rappresentanti delle istituzioni.

La prosecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova Piazza della Repubblica richiede una riorganizzazione temporanea della circolazione in una delle aree più sensibili della città. Per questo l'Amministrazione comunale ha predisposto un piano di gestione della viabilità che interesserà in particolare via Gramsci, asse strategico di collegamento tra il porto, piazza del Plebiscito, il centro e il centro storico. Le modifiche alla circolazione saranno illustrate ai cittadini durante una assemblea pubblica convocata giovedì 12 marzo alle ore 17.30 nella Sala del Consiglio comunale. L'incontro è aperto a residenti, operatori economici e a tutti coloro che utilizzano quotidianamente questo tratto urbano.