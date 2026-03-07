Assegno unico brutta sorpresa a marzo | perché alcuni riceveranno solo 58,30 euro e come rimediare subito

A marzo, i beneficiari dell'assegno unico universale riceveranno i pagamenti tra il 19 e il 20, con un leggero ritardo rispetto alle date abituali. Tuttavia, alcuni utenti riceveranno solo 58,30 euro, una cifra inferiore alle attese. Questa situazione riguarda chi ha presentato domanda per il contributo economico nel mese precedente e si verifica entro il termine del 31 marzo.

Ci sono importi aggiornati tra rivalutazione e arretrati. I soldi arrivano tra giovedì 19 e venerdì 20 marzo per chi ha presentato domanda soltanto lo scorso mese. Ma è possibile che la somma in arrivo non corrisponda a quanto ci si aspetta I soldi dell'assegno unico e universale per i figli a marzo verranno accreditati ai beneficiari tra giovedì 19 e venerdì 20, con un po' di ritardo rispetto al solito per chi ha presentato la domanda per il contributo economico soltanto lo scorso mese (ma comunque entro il 31 marzo). È possibile che questo mese la somma in arrivo non corrisponda però a quanto ci si aspetta: in alcuni casi sarà più alta, in altri sarà più bassa.

Assegno Unico: scadenza Isee, 58 euro in meno senza aggiornamentoEntro il 28 febbraio 2026, milioni di famiglie italiane devono aggiornare l'Isee per mantenere l'importo completo dell'Assegno Unico.

Assegno unico, i dati per fasce ISEE: assegno da 225 euro per redditi entro i 17.227 euro, mentre sopra i 45.939 euro la cifra scende a 56 euroNei primi undici mesi del 2025, le famiglie italiane hanno ricevuto assegni per un valore complessivo di 18,1 miliardi di euro, una cifra che si...

