Assegno unico i dati per fasce ISEE | assegno da 225 euro per redditi entro i 17.227 euro mentre sopra i 45.939 euro la cifra scende a 56 euro

L’assegno unico per i figli varia in base alla fascia ISEE, con importi che vanno dai 225 euro per redditi entro 17.227 euro ai 56 euro per redditi superiori a 45.939 euro. Nei primi 11 mesi del 2025, l’INPS ha erogato 18,1 miliardi di euro a circa 6,2 milioni di famiglie, con un importo medio mensile di circa 174 euro. La cifra erogata dipende dalla situazione economica e dalla composizione del nucleo

Nei primi undici mesi del 2025, le famiglie italiane hanno ricevuto assegni per un valore complessivo di 18,1 miliardi di euro, una cifra che si somma ai 19,9 miliardi distribuiti nel corso dell’intero 2024. Sono i numeri principali contenuti nell’aggiornamento dell’Osservatorio statistico sull’Assegno unico e universale (AUU), pubblicato dall’INPS con riferimento al periodo tra gennaio 2024 e novembre 2025. Il report evidenzia la portata della misura, che nel 2025 ha raggiunto “6.279.392 nuclei familiari, per un totale di 9.935.828 figli”. Un dato che coinvolge direttamente il mondo della scuola, coprendo la fascia d’età che va dall’infanzia fino al percorso universitario.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Assegno unico più alto per chi rinnova Isee entro febbraio: le famiglie con due figli e casa di proprietà possono guadagnare oltre 2.100 euro in più all’annoLa legge di bilancio 2026 ha modificato il calcolo dell'Isee, introducendo una franchigia di 91.

