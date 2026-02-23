Assegno Unico | scadenza Isee 58 euro in meno senza aggiornamento

Entro il 28 febbraio 2026, milioni di famiglie italiane devono aggiornare l’Isee per mantenere l’importo completo dell’Assegno Unico. Senza questa scadenza, l’importo verrà ridotto a 58,30 euro al mese per figlio. L’Isee aggiornato è cruciale per determinare l’importo corretto dell’Assegno Unico. Senza di esso, l’Inps applicherà l’importo minimo, che per il 2026 è fissato a 58,30 euro al mese per ogni figlio minorenne. Questo significa una perdita significativa per molte famiglie: per esempio, una famiglia con un Isee sotto i 17.468,51 euro vedrebbe l’assegno scendere da 203,80 euro a 58,30 euro, perdendo circa 145,50 euro al mese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Assegno unico, i dati per fasce ISEE: assegno da 225 euro per redditi entro i 17.227 euro, mentre sopra i 45.939 euro la cifra scende a 56 euro

Assegno Unico a rischio: ISEE scadenza il 28 febbraio, famiglie

