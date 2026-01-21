Noto bar preso di mira dai ladri | assalto nella notte bottino da migliaia di euro

Nella notte, il Bar Cavone di Casalnuovo è stato oggetto di un furto, con un bottino di diverse migliaia di euro. L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza del centro cittadino, dove il locale rappresenta un punto di riferimento per la comunità. La vicenda evidenzia l’importanza di rafforzare le misure di prevenzione e vigilanza per tutelare attività e residenti.

Torna attuale il tema sicurezza a Casalnuovo dove nel corso della notte è stato preso di mira il noto “Bar Cavone”, storico punto di riferimento situato in Corso Umberto, in pieno centro, a pochi passi dal Municipio. I malviventi, secondo quanto riporta Canale 1 Tv, hanno portato via contanti dalla cassa e forzate le gettoniere dei videogames, per un danno che ammonterebbe ad oltre cinquemila euro. Da tempo, purtroppo, il comune in provincia di Napoli è teatro di numerosi furti che non hanno risparmiato neanche le banche. I cittadini sono sempre più preoccupati dalla facilità con la quale i ladri agiscono.🔗 Leggi su Napolitoday.it

