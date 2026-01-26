Distacchi e aspettativa sindacale | firmata l’interpretazione autentica dell’art 145 del CCNL Scuola L’Ipotesi di Accordo

Il 22 gennaio 2026, presso l'ARAN, si è tenuto un incontro che ha portato a firmare l’interpretazione autentica dell’articolo 145 del CCNL Scuola, chiarendo un aspetto importante riguardo ai distacchi e alle aspettative sindacali. L’accordo definisce in modo ufficiale i termini e le modalità applicative di questa disposizione, contribuendo a ridurre le incertezze interpretative e a favorire una maggiore trasparenza nelle procedure.

Un incontro tenutosi il 22 gennaio 2026 presso l'ARAN ha fatto chiarezza su un nodo interpretativo che da tempo generava incertezze. La questione riguarda la valutazione delle posizioni stipendiali del personale scolastico collocato in aspettativa sindacale, alla luce dell'articolo 145 del CCNL del comparto Scuola 2006-2009. Le organizzazioni sindacali avevano sollecitato l'incontro già lo scorso 17 dicembre 2025. Il motivo: chiarire una situazione oggetto di letture non omogenee da parte delle Ragionerie Territoriali dello Stato.

