Federica Curiazzi ha dedicato un anno di aspettativa non retribuita per concentrarsi sull’atletica, con particolare attenzione alla marcia. Nel 2025 mira a qualificarsi ai Mondiali, dopo aver concluso 17ª a Tokyo, e per il 2026 si pone nuovi obiettivi di crescita e miglioramento. La sua scelta dimostra l’importanza di dedicarsi con impegno e determinazione a una carriera sportiva, affrontando con serietà le sfide e le opportunità del settore.

2025 da sogno, con la qualificazione ai Mondiali ed il 17mo posto in quel di Tokyo, nel 2026 un nuovo obiettivo. Il consueto appuntamento con l’atletica su OA Sport TV è dedicato a Federica Curiazzi, 33enne marciatrice azzurra, che nonostante non sia in nessun’ arma, quindi non professionista, si sta facendo valere ad altissimi livelli. Prossimo obiettivo il debutto sulla 42,195 km, la distanza della maratona di marcia. La stagione migliore della carriera: “La ribalta è arrivata in modo tardivo purtroppo. C’è sempre qualcosa da migliorare, ma quest’anno è stato un anno di svolta che sono riuscita ad ottenere grazie al fatto che ho preso un anno di aspettativa al lavoro non retribuita, dedicandomi completamente all’atletica grazie al mio personale investimento di tempo e risorse, e ha pagato, devo dire che ha pagato innanzitutto dal punto di vista proprio motivazionale”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federica Curiazzi: “Un anno di aspettativa non retribuita per puntare all’atletica. La maratona di marcia un’opportunità”

Leggi anche: Federica Curiazzi: da insegnante ai Mondiali, la marcia come scelta di vita | Sprint Zone

Leggi anche: Atletica, la storia. La maratona di Tiziana, Viviana e Alessandra per battere i tumori

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Federica Curiazzi: “Un anno di aspettativa non retribuita per puntare all’atletica. La maratona di marcia un’opportunità” - 2025 da sogno, con la qualificazione ai Mondiali ed il 17mo posto in quel di Tokyo, nel 2026 un nuovo obiettivo. oasport.it

Federica Curiazzi: da insegnante ai Mondiali, la marcia come scelta di vita | Sprint Zone - Per l’appuntamento del martedì di Sprint Zone è ospite Federica Curiazzi, una delle storie più autentiche e stimolanti dell’atletica italiana La 33enne ... oasport.it