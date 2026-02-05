Vicepresidenza Urbanistica a Pellegrino Mastella | nuove prospettive per la Campania

Pellegrino Mastella assume la vicepresidenza della Commissione Urbanistica alla Regione Campania. La nomina apre nuove possibilità per lo sviluppo del territorio, con Mastella che promette di portare avanti progetti concreti e miglioramenti nelle aree di competenza. La scelta è vista come un segnale di continuità e impegno per la crescita della regione.

"Un altro importante riconoscimento per Noi di Centro arriva con la vicepresidenza della Commissione consiliare permanente Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti del Consiglio regionale campano a Pellegrino Mastella. Si tratta di un fondamentale tassello nella redazione di quel piano strategico.

