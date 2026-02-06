Il consigliere di Forza Italia Votino denuncia fatti gravissimi all’asilo nido di Benevento. Secondo lui, bambini di pochi mesi non devono subire violenze in un ambiente pensato per proteggerli e farli crescere. Chiede maggiore prevenzione e controlli più severi. La questione ha acceso il dibattito sulla sicurezza delle strutture dedicate ai più piccoli.

Bambini di pochi mesi non possono essere vittime di violenze in luoghi deputati alla loro crescita. Serve prevenzione e vigilanza costante. Antonella Votino, Responsabile Provinciale Dipartimento Legalità di Forza Italia e consigliere comunale di Bonea, esprime profondo sdegno e grande preoccupazione per quanto emerso dall’indagine sull’asilo nido di Benevento. “I fatti contestati sono di una gravità assoluta e colpiscono nel modo più vile i soggetti più fragili della nostra società: bambini di pochi mesi, incapaci di difendersi e di raccontare le violenze subite. È inaccettabile che luoghi deputati alla cura, alla protezione e alla crescita dei minori si trasformino in contesti di paura e sofferenza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Asilo nido di Benevento, Votino (FI): “Fatti gravissimi”.

Approfondimenti su Benevento Asilo

I Carabinieri di Benevento hanno scoperto maltrattamenti in un asilo nido del centro.

Cinque maestre sono state messe sotto indagine dopo che alcuni bambini sono stati trovati legati e picchiati all’asilo nido di Benevento.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Benevento Asilo

Argomenti discussi: In un asilo nido del centro di Benevento: bambini immobilizzati, insultati e picchiati. Indagate insegnanti sia religiose che laiche; Bimbi picchiati e legati sulle sedie all’asilo nido a Benevento: indagate 5 maestre; Benevento: bambini immobilizzati, insultati e picchiati in un asilo di suore. Cinque indagate: scatta il divieto di dimora; Violenze sui bimbi al nido, misura cautelare per 5 maestre.

Asilo degli orrori, indagate 3 suore e due maestre: schiaffi e capelli tirati ai bimbi, spintoni a chi gattonavaIndagate 3 suore e 2 maestre nell’asilo nido di Benevento per concorso in maltrattamenti ai danni di minori. fanpage.it

Bambini immobilizzati, insultati e picchiati in asilo nido a Benevento: 5 indagateLe 5 donne sono gravemente indiziate, in concorso tra loro, del reato aggravato di maltrattamenti ai danni di minori. ilgiornalelocale.it

L'#asilo nido degli orrori a #Benevento: bimbi picchiati, legati e insultati dalle maestre | https://shorturl.at/EyvyF facebook

Negli ultimi anni in Italia sono aumentati i posti negli asili nido. Di per sé questo è un risultato incoraggiante, ma comunque relativo: i posti disponibili, infatti, coprono meno di un terzo del fabbisogno, mentre le richieste crescono x.com