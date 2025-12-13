Ascolti TV Total Audience | Venerdì 12 Dicembre 2025 Uomini e Donne vola +89K bene Il Paradiso delle Signore

Il venerdì sera del 12 dicembre 2025 si è confermato ricco di successi televisivi, con Rai1 in testa grazie a The Voice Senior. Crescono gli ascolti di Uomini e Donne, mentre Il Paradiso delle Signore si mantiene stabile. Ecco i dati più recenti sulla total audience e sui programmi più visti della serata.

La prima serata di ieri, venerdì 12 dicembre 2025, vede Rai1 al comando grazie a The Voice Senior. In total audience, dopo una presentazione di 6 minuti seguita da 3.486.000 spettatori con il 18.22% di share, il programma condotto da Antonella Clerici ha coinvolto 3.266.000 spettatori, raggiungendo il 23.01% di share e risultando il titolo più visto della serata. Su Canale5, Io Sono Farah si ferma a 1.609.000 spettatori con il 12.01% di share. Su Rai2, il film Operation Napoleon ottiene 635.000 spettatori pari al 3.75%. Su Italia1, dopo una lunga anteprima di 44 minuti seguita da 770.000 spettatori (3. Tivvusia.com Ascolti TV Total Audience | Giovedì 11 Dicembre 2025. Uomini e Donne (+90K), La Forza di una Donna (+80K) - Tutti i dati di total audience e la classifica dei programmi che crescono di più. quilink.it

Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 10 Dicembre 2025. Uomini e Donne (+104K) al Top 26.06% - Ascolti TV mercoledì 10 dicembre 2025: Rai1 domina con Pietro – Un Uomo nel Vento, Canale5 stabile con La Notte nel Cuore. quilink.it

#AscoltiTV Total Audience | Giovedì 11 Dicembre 2025. Uomini e Donne (+90K) e La Forza di una Donna (primo episodio +80K) davanti a tutti. Seguono Un Professore (primo episodio +78K) e Il Paradiso (+67K) nella classifica dei programmi più visti ieri in str - facebook.com facebook

"Ascolti tv 9 ottobre 2025, La" - Results on X | Live Posts & Updates x.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV Total Audience | Venerdì 12 Dicembre 2025. Uomini e Donne vola (+89K), bene Il Paradiso delle Signore

Ascolti TV Total Audience Sabato 29 Novembre 2025 Ballando con le Stelle e Tú Sí Que Vales domina

Video Ascolti TV Total Audience Sabato 29 Novembre 2025 Ballando con le Stelle e Tú Sí Que Vales domina Video Ascolti TV Total Audience Sabato 29 Novembre 2025 Ballando con le Stelle e Tú Sí Que Vales domina