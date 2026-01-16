Ascolti TV Total Audience | Giovedì 15 Gennaio 2026 Uomini e Donne +97K La Forza di una Donna +78K

Giovedì 15 gennaio 2026, gli ascolti televisivi hanno registrato numeri significativi per alcuni programmi. Uomini e Donne ha totalizzato un incremento di 97.000 spettatori, mentre La Forza di una Donna ha raggiunto 78.000. La serata è stata dominata da Rai1 con Don Matteo 15, seguita da Canale 5 con Forbidden Fruit, evidenziando l’interesse del pubblico verso diverse proposte televisive.

La serata di giovedì 15 gennaio 2026 ha visto Rai1 conquistare la vetta degli ascolti grazie a Don Matteo 15, seguito da Canale5 con Forbidden Fruit e da altri programmi che hanno interessato milioni di spettatori. Analizziamo i dati della total audience e gli incrementi di spettatori rispetto alla settimana precedente. I programmi più seguiti della serata. Rai1 con Don Matteo 15 ha raccolto 3.899.000 spettatori pari al 23,02% di share. Canale5 con Forbidden Fruit ha ottenuto 1.811.000 spettatori con il 13,05% di share. Su Rai2, dopo la presentazione di 22 minuti (732.000 – 3,55%), Ore 14 Sera ha intrattenuto 742.

Ascolti Tv, i dati Auditel di lunedì 12 gennaio 2026: La preside vola, bene Zelig - Scopriamo insieme i dati Auditel degli ascolti tv di lunedì 12 gennaio 2026: ecco quale programma ha tenuto gli spettatori incollati allo schermo. comingsoon.it

#Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 14 Gennaio 2026. #UominieDonne (+98K) è sempre davanti a tutti. Seguono #LaForzadiunaDonna (+84K) e #IlParadisodelleSignore (+71K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com

Ascolti TV Total Audience | Lunedì 12 Gennaio 2026. Uomini e Donne (+92K) cresce più di tutti. Segue La Forza di una Donna (+79K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - facebook.com facebook

