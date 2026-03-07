Ascolti tv ‘The Voice Generations’ conquista il prime time

Ieri sera, Rai1 ha vinto il prime time grazie al ritorno di 'The Voice Generations' condotto da Antonella Clerici. La trasmissione ha ottenuto ascolti elevati e ha superato le altre emittenti in quella fascia oraria. La gara musicale ha coinvolto numerosi talenti e ha attirato un vasto pubblico, confermando il successo del programma nella prima serata.

(Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con il ritorno di 'The Voice Generations' condotto da Antonella Clerici seguito da 2.595.000 telespettatori (share del 18,7%). Secondo gradino del podio per Canale5 'Io Sono Farah' che ha ottenuto 1.829.000 telespettatori e uno share del 14,7%. Terzo posto per Italia1 con 'Top Gun – Maverick' che ha totalizzato 1.531.000 telespettatori e il 9,7%. Fuori dal podio su Retequattro il programma 'Quarto Grado' è stato visto da 1.097.000 telespettatori (share dell'8,5%) mentre sul Nove 'Fratelli di Crozza' ha interessato 1.002.000 telespettatori pari al 5,6% di share. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

