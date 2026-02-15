Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026 | The Voice Kids vince in Prime Time C’è Posta per Te tallona boom Olimpiadi su Rai2

“Sono innamorato di un bono!”: Tommaso Zorzi parla per la prima volta in tv del fidanzato Alex Di Giorgio Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Gli ascolti Tv di sabato 14 febbraio 2026, hanno visto una sfida serrata. A conquistare la prima serata è The Voice Kids su Rai1, che dalle 21:24 alle 00:52 registra 3.382.000 spettatori pari al 23.4% di share. Il talent show, che ha visto trionfare Matteo Trullu, batte di misura C’è Posta per Te su Canale5, fermo a 3. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

Sabato 14 febbraio 2026, Matteo Trullu ha vinto la finale di The Voice Kids, portando il programma a conquistare il 23,4% di share.

Sabato 14 febbraio 2026, The Voice Kids ha conquistato il pubblico di Rai 1, attirando oltre 3 milioni di telespettatori e raggiungendo uno share del 15%, perché molti italiani hanno scelto di seguire le esibizioni dei giovani talenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri sabato 7 febbraio chi ha vinto tra C'è Posta per Te, The Voice Kids e le Olimpiadi 2026; Ascolti tv sabato 7 febbraio: chi ha vinto tra C’è Posta Per Te e The Voice Kids, Affari Tuoi batte La Ruota; Ascolti 7 febbraio: De Martino sorprende e supera Scotti. Chi ha vinto tra C'è Posta e The Voice? I dettagli; Ascolti tv ieri sera sabato 7 febbraio, Maria De Filippi cala per colpa delle Olimpiadi.

Ascolti tv, Clerici fa l'impossibile: supera la regina del sabato sera. E De Martino? Ecco chi ha vinto tra Affari tuoi e la Ruota della fortunaLa finale di Voice kids supera C'è posta per te, la vittoria di Affari tuoi sulla Ruota della fortuna completa il sabato sera magico di Rai1 ... affaritaliani.it

Ascolti tv ieri sera sabato 14 febbraio: The Voice batte MariaAntonella Clerici con il suo The Voice Kids batte nettamente C'è posta per te detronizzando Maria De Filippi, tutti i dati auditel di San Valentino. libero.it

The Voice Kids, furia Antonella Clerici: cosa è successo (VIDEO) facebook

Clamoroso The voice kids 3.382 23,35 C'e' posta per te 3.272 22,07 #ascoltitv (E la ruota della fortuna sotto il 20%) x.com