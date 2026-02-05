Agguato ad Arzano 51enne ucciso a colpi di pistola | ferito un giovane

Questa sera ad Arzano un uomo di 51 anni, Rosario Coppola, è stato colpito a morte da cinque proiettili. È morto sul colpo, mentre un giovane è rimasto ferito. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo e chi abbia aperto il fuoco. La zona è sotto choc e il quartiere si chiede cosa abbia portato a questa violenta sparatoria.

Rosario Coppola, 51 anni, è stato raggiunto da cinque colpi d'arma da fuoco in diverse parti del corpo nel corso della serata di ieri ad Arzano. Ferito anche un 25enne, Antonio Persico, colpito al braccio destro. Indagini in corso da parte dei Carabinieri. È stato un agguato mortale quello avvenuto nella serata di ieri ad Arzano, in provincia di Napoli. A perdere la vita è stato Rosario Coppola, 51 anni, raggiunto da cinque colpi d'arma da fuoco in più parti del corpo. Con lui si trovava anche Antonio Persico, 25 anni, rimasto ferito da un proiettile che lo ha colpito al braccio destro. Il giovane è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato presso l'ospedale di Giugliano in Campania, dove è tuttora ricoverato in osservazione.

