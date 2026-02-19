LDA e AKA 7even saranno a Sanremo 2026 con il brano Poesie Clandestine I due artisti vivono insieme a Milano insieme ad altri ragazzi
LDA e AKA 7even parteciperanno a Sanremo 2026 con il brano Poesie Clandestine, annunciando la loro presenza ufficiale. La loro partecipazione deriva dal successo ottenuto con questa canzone, che ha già conquistato il pubblico. I due artisti, che vivono insieme a Milano con altri ragazzi, si preparano a salire sul palco più importante d’Italia. Anche se alcuni ancora non li conoscono bene, stanno lavorando sodo per farsi strada nel panorama musicale. La loro avventura a Sanremo sta per cominciare.
A qualcuno i loro nomi potrebbero dire ancora poco, ma i cantanti LDA e Aka7even, che a Sanremo 2026 saranno in gara con il brano Poesie Clandestine, hanno già tanta musica alle spalle e altrettanta voglia di farsi notare. Sanremo 2026 sbarca al Quirinale: il presidente Mattarella riceve i Big X Leggi anche › La squadra di Sanremo 2026: chi sono i co-conduttori, le co-conduttrici e i Super ospiti del festival LDA e Aka7even, in gara insieme a Sanremo 2026. Il brano sanremese anticipa l’album omonimo, che uscirà il prossimo 6 marzo. «L’estate scorsa avevamo finito i rispettivi tour, ci siamo ritrovati insieme ad amici produttori e autori ed è nato questo brano», hanno raccontato al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Iodonna.it
LDA e AKA 7EVEN insieme a Sanremo 2026: debutto “di coppia” all’Ariston con “Poesie Clandestine”LDA e AKA 7EVEN, due artisti emergenti della scena pop italiana, parteciperanno insieme alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Poesie Clandestine”.
LDA e Aka 7even: in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Poesie clandestine”LDA e Aka 7even partecipano per la prima volta insieme alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Poesie Clandestine”.
LDA & Aka 7even con Poesie clandestine a Sanremo 2026
Argomenti discussi: Poesie clandestine di LDA & Aka 7even - Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026; Le Poesie clandestine di LDA & AKA 7EVEN a Sanremo 2026; Sanremo 2026, LDA & Aka7even con Poesie clandestine. Il testo della canzone; LDA e Aka 7even: coinquilini nella vita e sul palco di Sanremo.
Lda e Aka 7Even pronti per Sanremo, 'per il Sannazaro contate su di noi'(di Cinzia Conti) (ANSA) - ROMA, 19 FEB - Fieri della loro napoletanità (è una città che si merita il successo che sta avendo). Contenti di far parte della nutrita squadra di artisti made in Campan ... tuttosport.com
SANREMO 2026 – LDA e AKA 7EVEN Poesie Clandestine è un inizio, non un traguardoLDA e AKA 7EVEN arrivano alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con Poesie Clandestine, brano che segna l’inizio di un percorso condiviso e di un album nato in sedici giorni, senza filtri né stra ... newsic.it
I due artisti napoletani sono in gara all'Ariston con Poesie clandestine. LDA, figlio di Gigi D'Alessio, confessa: «Mio papà mi ha consigliato di mangiare e di coprirmi». L'intervista x.com
*Anteprima* Giovedì 5 marzo alle 20:00 LDA e Aka7even saranno per un esclusivo firmacopie, in occasione dell’uscita dell’album “Poesie Clandestine” al centro commerciale Campania di Marcianise facebook