LDA e AKA 7even parteciperanno a Sanremo 2026 con il brano Poesie Clandestine, annunciando la loro presenza ufficiale. La loro partecipazione deriva dal successo ottenuto con questa canzone, che ha già conquistato il pubblico. I due artisti, che vivono insieme a Milano con altri ragazzi, si preparano a salire sul palco più importante d’Italia. Anche se alcuni ancora non li conoscono bene, stanno lavorando sodo per farsi strada nel panorama musicale. La loro avventura a Sanremo sta per cominciare.

A qualcuno i loro nomi potrebbero dire ancora poco, ma i cantanti LDA e Aka7even, che a Sanremo 2026 saranno in gara con il brano Poesie Clandestine, hanno già tanta musica alle spalle e altrettanta voglia di farsi notare. Sanremo 2026 sbarca al Quirinale: il presidente Mattarella riceve i Big X Leggi anche › La squadra di Sanremo 2026: chi sono i co-conduttori, le co-conduttrici e i Super ospiti del festival LDA e Aka7even, in gara insieme a Sanremo 2026. Il brano sanremese anticipa l’album omonimo, che uscirà il prossimo 6 marzo. «L’estate scorsa avevamo finito i rispettivi tour, ci siamo ritrovati insieme ad amici produttori e autori ed è nato questo brano», hanno raccontato al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - LDA e AKA 7even saranno a Sanremo 2026 con il brano Poesie Clandestine. I due artisti vivono insieme a Milano, insieme ad altri ragazzi

LDA e AKA 7EVEN insieme a Sanremo 2026: debutto “di coppia” all’Ariston con “Poesie Clandestine”LDA e AKA 7EVEN, due artisti emergenti della scena pop italiana, parteciperanno insieme alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Poesie Clandestine”.

LDA e Aka 7even: in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Poesie clandestine”LDA e Aka 7even partecipano per la prima volta insieme alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Poesie Clandestine”.

LDA & Aka 7even con Poesie clandestine a Sanremo 2026

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.