San Severino si prepara a un’altra serata di teatro al Feronia. Sabato, alle 21.15, la compagnia Teatro in Bilico presenta " Angeli in vacanza ", commedia scritta e diretta da Giulia Giontella, ambientata nel residence Butterfly Inn. Tra valigie, ricordi e piccole rivalità, un gruppo di artisti e vecchie glorie si ritrova per le ferie. La quiete viene rotta da un incontro inatteso: Vivian e Philippe si rivedono dopo anni di silenzio, riaprendo ferite e desideri. A scompaginare gli equilibri arriva poi Tim Scott, regista geniale sul lavoro ma disastroso nella vita quotidiana, che innesca situazioni esilaranti e sentimentali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Angeli in vacanza" al Feronia. La commedia di Giulia Giontella

Leggi anche: People We Meet on Vacation - Un Amore in Vacanza: il trailer italiano della commedia romantica di Netflix

Flavio Insinna e Giulia Fiume riportano in scena la commedia di Manfredi "Gente di facili costumi"Flavio Insinna e Giulia Fiume portano in scena la commedia di Manfredi

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.