Angeli in vacanza al Feronia La commedia di Giulia Giontella
San Severino si prepara a un’altra serata di teatro al Feronia. Sabato, alle 21.15, la compagnia Teatro in Bilico presenta " Angeli in vacanza ", commedia scritta e diretta da Giulia Giontella, ambientata nel residence Butterfly Inn. Tra valigie, ricordi e piccole rivalità, un gruppo di artisti e vecchie glorie si ritrova per le ferie. La quiete viene rotta da un incontro inatteso: Vivian e Philippe si rivedono dopo anni di silenzio, riaprendo ferite e desideri. A scompaginare gli equilibri arriva poi Tim Scott, regista geniale sul lavoro ma disastroso nella vita quotidiana, che innesca situazioni esilaranti e sentimentali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Angeli in vacanza Ieri sera uno spettacolo straordinario, voluto e nato, per la stagione teatrale 2025-2026 del Teatro Piermarini, dalle mani sapienti di Giulia Giontella, compagnia Teatro in bilico, regista, attrice, arrangiatrice. Scintillante, musicale, emozi facebook