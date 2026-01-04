art bonus contributo di isoltema per il restauro della torre civica

Isoltema contribuisce al restauro della Torre civica di Longiano, continuando il suo impegno nella tutela del patrimonio storico locale. Grazie al supporto del Programma Nazionale Art Bonus, si favorisce la conservazione e la valorizzazione di importanti beni culturali, promuovendo un intervento sostenibile e duraturo nel rispetto della storia della comunità.

Prosegue il percorso di valorizzazione del patrimonio storico di Longiano attraverso il Programma Nazionale Art Bonus. Il progetto di restauro della Torre Civica Malatestiana, promosso dal Comune di Longiano, registra una nuova e significativa adesione: Isoltema ha scelto di sostenere l’iniziativa con una donazione di 5.000 euro, confermando l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato nella tutela dei beni culturali. Dice Arianna Bertozzi di Isoltema: "Abbiamo scelto di sostenere il restauro della Torre Civica di Longiano perché crediamo che le imprese abbiano anche una responsabilità culturale verso i territori in cui operano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

