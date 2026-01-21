Art Bonus in Toscana 158 milioni

Dal 2014, l’Art Bonus ha contribuito alla valorizzazione culturale in Italia, raccogliendo complessivamente 1,17 miliardi di euro a livello nazionale. In Toscana, le erogazioni liberali dedicate alla cultura attraverso questo strumento hanno raggiunto 158 milioni di euro, dimostrando un interesse costante e un sostegno significativo alla tutela e alla promozione del patrimonio artistico e culturale regionale.

Da quando è stato introdotto nel 2014, la strumento dell' Art bonus ha raccolto complessivamente a livello nazionale 1,17 miliardi di euro di erogazioni liberali per la cultura. Di queste, oltre 158 milioni provenienti dalla Toscana, che risulta la seconda regione in Italia dopo la Lombardia (414 milioni di erogazioni). È quanto emerso dalla giornata di formazione 'Più Fundraising Più cultura', organizzata ieri a Firenze dalla Regione Toscana, nell'ambito del programma di sensibilizzazione sul tema promosso da Scuola di Fundraising di Roma e Patrimonio Cultura società benefit. Guardando alla suddivisione per province, l'ammontare più alto si registra a Firenze con 89,3 milioni, seguita da Lucca con 32 milioni e Pistoia con 14 milioni.

Erogazioni alla cultura, Toscana al vertice per l'Art BonusFIRENZE: Lo strumento varato nel 2014 per favorire il mecenatismo trova terreno fertile nella nostra regione: in dodici anni raccolti 158 milioni di euro ... toscanamedianews.it Cultura: con l'Art Bonus raccolti 158 milioni in Toscana. Manetti: È volano di politiche culturaliA Firenze una giornata di formazione organizzata dalla Regione sul tema del fundraising per gli enti e le iniziative culturali: la Toscana è stata la prima a varare una legge regionale sull'Art Bonus ... intoscana.it L'Art Bonus è ormai entrato nel vocabolario comune: è il beneficio che lo Stato riconosce a chi decide di investire in cultura. Esiste però anche una misura regionale meno famosa, l'Art Bonus Regione Toscana: la Toscana è stata la prima Regione a introdurlo

