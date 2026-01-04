Palermo abbandonata | chi la ama davvero deve scegliere se restare e consumarsi oppure andarsene e respirare

Palermo, città di grande bellezza e di segni di abbandono, si trova di fronte a una scelta difficile. Restare e affrontare il declino, oppure andarsene per trovare nuove opportunità. Nata come un giardino, oggi mostra le tracce di un passato che chiede attenzione e cura. Comprendere le ragioni di questa situazione è il primo passo per decidere come preservarne l’anima e il futuro.

Sono nato in una città bellissima e stanca. Una città che potrebbe essere un giardino e invece è diventata un cortile lasciato in disordine, dove nessuno raccoglie più niente perché tanto "non è compito mio". I marciapiedi sono rotti, quando esistono. E quando esistono davvero, sono occupati.

