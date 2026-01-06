Bologna il Movimento Indipendenza | Troppo buonismo in Italia chi commette crimini deve restare in galera

Il Movimento Indipendenza di Bologna evidenzia la necessità di un approccio più rigoroso alla sicurezza, sottolineando che chi commette crimini deve scontare la propria pena. Recentemente, presso la stazione di Bologna, un giovane capotreno è stato vittima di un'aggressione fatale da parte di un individuo già noto alle forze dell’ordine per precedenti. La questione della sicurezza nelle aree pubbliche rimane centrale nel dibattito pubblico.

"Un giovane capotreno è stato accoltellato e ucciso alla stazione di Bologna. La persona ricercata sarebbe già nota alle forze dell'ordine per aver commesso reati e aggressioni nelle stazioni di altre città". È quanto ha dichiarato Anna Pesce, esponente del Movimento Indipendenza, commentando il tragico episodio avvenuto ieri. Pesce ha espresso preoccupazione per la gestione dei criminali recidivi: "Chi compie un crimine deve rimanere in galera per anni. Non serve più sicurezza aggiuntiva: basterebbe che chi ha già precedenti gravi non circoli liberamente. Se si tratta di stranieri, dovrebbero essere rispediti immediatamente nel loro paese".

