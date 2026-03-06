Alta Velocità arriva il Tgv M a due piani | addio al duopolio parte la sfida a Italo e Trenitalia

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha approvato l'ingresso di Svi, la filiale italiana di Sncf Voyageurs, nel settore dell'alta velocità ferroviaria. Il nuovo operatore lancerà il Tgv M a due piani, sfidando così i servizi di Italo e Trenitalia. La presenza di questa compagnia francese segna un cambiamento nel mercato, che fino ad ora era dominato da due principali aziende.

Sul mercato ci sarà posto per un terzo operatore: Sncf Voyages Italia, filiale italiana del colosso francese del Tgv. La decisione dell'Agcm dopo l'istruttoria per presunto abuso di posizione dominante. Si parte a settembre 2027, ma l'azienda chiede garanzie per "realizzare l'intero piano industriale"